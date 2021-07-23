Графа о двойном гражданстве появится в декларациях

В декларациях чиновников появится графа о двойном гражданстве, фото: «Корреспондент»

https://racurs.ua/n157850-grafa-o-dvoynom-grajdanstve-poyavitsya-v-deklaraciyah.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня, 23 июля, подписал указ № 305/2021, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 16 июля о введении в декларациях графы о двойном гражданстве.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Таким образом, в декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, будет отображаться информация об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Отмечается, что это нововведение призвано:

противодействовать использованию чиновниками наличия или приобретения гражданства (подданства) другого государства в ущерб национальной безопасности;

предотвращать возникновение у таких лиц конфликта интересов в результате двойного (множественного) гражданства.

Кабмин в августе должен отчитаться о принятых мерах по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства.

Напомним, Зеленский сегодня также ввел в действие решение СНБО, призванное углубить интеграцию Украины в НАТО.