Графа о двойном гражданстве появится в декларациях

Графа о двойном гражданстве появится в декларацияхhttps://racurs.ua/n157850-grafa-o-dvoynom-grajdanstve-poyavitsya-v-deklaraciyah.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня, 23 июля, подписал указ № 305/2021, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 16 июля о введении в декларациях графы о двойном гражданстве.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Таким образом, в декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, будет отображаться информация об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
Отмечается, что это нововведение призвано:
- противодействовать использованию чиновниками наличия или приобретения гражданства (подданства) другого государства в ущерб национальной безопасности;
- предотвращать возникновение у таких лиц конфликта интересов в результате двойного (множественного) гражданства.
Кабмин в августе должен отчитаться о принятых мерах по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства.
Напомним, Зеленский сегодня также ввел в действие решение СНБО, призванное углубить интеграцию Украины в НАТО.