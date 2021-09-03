Невозможность внедрения двойного гражданства в Украине объяснил Зеленский. Фото: president.gov.ua

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Двойное гражданство в Украине невозможно ввести из-за принудительной паспортизации украинцев на оккупированных территориях.

Сам же вопрос внедрения двойного гражданства поддерживает президент Владимир Зеленским, а депутаты Верховной Рады прорабатывают его. Об этом глава государства заявил на встрече со студентами, преподавателями и представителями экспертной среды Стэнфордского университета, сообщает телеканал «Дом».

Но очень важно здесь — действительно ли это актуально именно сегодня. Потому что есть сложности. По временной оккупации украинского полуострова. Вы знаете правду, что есть паспортизация, была она долгой, более 20 лет проводилась паспортизация российскими паспортами граждан Украины на территории Крыма. Сейчас происходят параллельные вещи на территории временно оккупированной части Донбасса, — подчеркнул президент.

По словам главы государства, в ОРДЛО и Крыму российские оккупанты раздали почти 600 тыс. паспортов РФ.

Также Зеленский добавил, что в мирное время Рада могли бы быстро принять этот вопрос, сделав его приоритетным.

Напомним, 4 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны относительно двойного гражданства у украинцев. Специалисты украинских ведомств должны установить наличие или отсутствие правовой определенности в отношении запрета иметь гражданство другой страны тем, кто претендует на должности в государственных и местных органах власти.

В июле в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, расширяющий перечень оснований для потери гражданства. Авторы документа предлагают лишать украинского гражданства лиц, получивших паспорт гражданина Российской Федерации.

Источник: телеканал «Дом»