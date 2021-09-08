Кабмин подтвердил цену на газ для теплокоммунэнерго. Фото: dyvys.info

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Цена на газ для населения в отопительном сезоне 2021−2022 года составит 7,4 грн за куб. м.

Готовность к отопительному сезону сейчас составляет более 80%. Все идет в соответствии с графиками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Местные власти, как и в предыдущие годы, будут принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон. Так же органы местного самоуправления будут ответственными за установление тарифов на тепло и горячую воду.

Шмыгаль заявил, что правительство продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго.

«Нафтогаз» предлагает ТКЭ голубое топливо по 7,42 грн за кубометр в пределах трехлетнего контракта. Такая цена позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне. Мы за этим будем внимательно следить по каждому городу и региону, — отметил министр.

С 1 октября тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%, но это не решит, а усугубит системный кризис в теплоэнергетике, считают в ассоциации «Укртеплокоммунэнерго». Повышение тарифов углубит кризис в отрасли, поскольку обернется ростом долгов населения.

Тепловики считают дискриминационными соглашения с госкомпанией о поставках газа, поскольку реальная цена газа для производства тепловой энергии для населения составит более 9 грн за куб. м плюс стоимость его распределения 2,3 грн за куб. м, при том что декларативная цена в договоре с «Нафтогазом» указана 7,42 грн за куб. м.

Напомним, в сентябре на газовой биржи в Украине цена на газ установила исторический максимум. 20,1 тыс. грн за тысячу кубометров — это самая высокая цена на украинском рынке газа с момента его открытия в 2015 году.