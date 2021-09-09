На Луганщині окупанти обстріляли будинки мирних жителів. Фото: ООС

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На Донбасі окупаційні війська знову обстріляли мирні населені пункти вздовж лінії розмежування на Луганщині. Найбільше постраждали мешканці села Трьохізбенка.

Ввечері 8 вересня бойовики здійснили обстріл з населеного пункту Сміле у бік житлових будинків на околиці Трьохізбенки. Ворог застосував заборонену артилерію калібрів 120 та 122 мм. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

У бік будинків було випущено 30 снарядів, 5 з них влучили у п’ятиповерхівку, від інших снарядів постраждали сусідні двоповерхівка та приватні будинки. Внаслідок обстрілу відбулось загоряння двоповерхової будівлі, яке швидко ліквідували рятувальники.

В ОДА розповіли, що до настання холодів житло відновити неможливо, вирішується питання відселення постраждалих родин. Про всі порушення режиму припинення вогню українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, обстріли на Донбасі, які здійснюють російські бойовики, призвели до обмеження руху приміських поїздів.