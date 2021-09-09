На Луганщине оккупанты обстреляли дома мирных жителей. Фото: ООС

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Ракурс

На Донбассе оккупационные войска вновь обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения на Луганщине. Больше всего пострадали жители села Трехизбенка.

Вечером 8 сентября боевики совершили обстрел из населенного пункта Смелое в сторону жилых домов на окраине Трехизбенки. Враг применил запрещенную артиллерию калибров 120 и 122 мм. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

В сторону домов было выпущено 30 снарядов, 5 из них попали в пятиэтажку, от других снарядов пострадали соседние двухэтажка и частные дома. В результате обстрела произошло возгорание двухэтажного здания, которое быстро ликвидировали спасатели.

В ОГА рассказали, что до наступления холодов жилье восстановить не удастся, решается вопрос отселения пострадавших семей. Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

Напомним, обстрелы на Донбассе, которые осуществляют российские боевики, привели к ограничению движения пригородных поездов.