Moderna создаст вакцину, которая будет защищать от коронавируса и гриппа

Вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/n159920-moderna-sozdast-vakcinu-kotoraya-budet-zaschischat-ot-koronavirusa-i-grippa.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса будет проходить вместе с вакцинацией против гриппа. Американский производитель вакцин Moderna заявил, что разрабатывает однодозную вакцину, которая объединит в себе бустерную дозу от COVID-19 и укол от гриппа.

Эта вакцина поможет усилить иммунную защиту от респираторных заболеваний. Об этом сообщает Reuters.

Нашим приоритетом номер один сейчас является выведение на рынок вакцины против респираторных заболеваний, которую мы планируем длительное время адаптировать и обновлять, — заявили в Moderna.

Компания обещает представить обновленную информацию о своем ассортименте вакцин позже.

Напомним, ранее мы сообщали, что новую комбинированную вакцину начала испытывать американская компания Novavax. Этот препарат сможет защищать от гриппа и коронавирусной болезни. Исследование будут проводить в Австралии с участием 640 человек в возрасте от 50 до 70 лет, которые уже болели коронавирусом или вакцинировались от него. Участникам предложат комбинированную вакцину NVX-CoV2373 от COVID-19 и NanoFlu против гриппа.

Источник: Reuters