Закон об «1 гривне» приняла Рада

Верховная Рада. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n159888-zakon-ob-1-grivne-prinyala-rada.html

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Верховная Рада приняла закон, вносящий изменения в закон о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения № 5559.

Закон должен усовершенствовать финансовый мониторинг в Украине. Об этом стало известно из трансляции заседания ВР.

В конце 2019 года нардепы проголосовали за закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Сейчас он предусматривает, что финансовый мониторинг не распространяется на случаи перевода средств наличными в сумме, которая меньше 5 тыс. грн, и при отсутствии признаков связанности финансовой операции с другими финансовыми операциями, которые в сумме превышают 5 тыс. грн.

Ограничение применяется при зачислении на счет наличных денег в сумме 5 тыс. грн или больше, отправителю необходимо идентифицировать себя для банка.

Таким образом, финансовый мониторинг пока не распространяется на перевод на сумму 4 тыс. 999 грн, а перевод на одну гривну больше, то есть на сумму 5 тыс. грн уже подлежит финансовому мониторингу.

Это приводит к неудобствам как для пользователей терминалов самообслуживания, которые не имеют точной суммы в размере 4 тыс. 999 грн и лишены возможности провести денежный перевод путем внесения наличных средств на сумму 5 тыс. грн, а также банков, которые вынуждены предусматривать новые сервисы для перевода сдачи в размере 1 гривны.

Новый закон устраняет данное несоответствие и предусматривает, что требования финансового мониторинга не распространяются на случаи осуществления перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5 тыс. грн.