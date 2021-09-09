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Ракурс
Тищенко закрыл рот Леросу — драка в Раде, скриншот видео

Тищенко закрыл рот Леросу — драка в Раде (ФОТО, ВИДЕО)

9 сен 2021, 11:37
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В Раде произошла потасовка между нардепами Николаем Тищенко и Гео Леросом.

Инцидент произошел, когда Лерос требовал объяснений от президента Владимира Зеленского о провале операции по задержанию бойцов ЧВК «Вагнера».

Тищенко закрыл рот Леросу — драка в Раде, скриншот видео

«Слуга» Тищенко во время выступления бывшего коллеги по фракции Лерос подошел к трибуне, попытался отобрать (сломать) микрофон и оттеснил Лероса.

К трибуне сбежались другие нардепы, которые требовали от Тищенко отойти от трибуны.

Спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв, после которого Лерос закончил выступление.

Тищенко напал на Лероса в тот момент, когда он критиковал президента за превращение Украины в «филиал мафии». К трибуне подошли депутаты «За будущее», ОПЗЖ и «Голоса», чтобы не допустить драки.

Тищенко закрыл рот Леросу — драка в Раде, скриншот видео


Тищенко закрыл рот Леросу — драка в Раде, скриншот видео

Тищенко закрыл рот Леросу — драка в Раде, скриншот видео

Источник: Ракурс


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