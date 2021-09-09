Кормить принудительно начнут в СИЗО

Кормить принудительного начнут в СИЗО. Фото: УП

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4323 о применении к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления.

За законопроект отдали свои голоса 286 народных избранников. Об этом стало известно из трансляции заседания ВР.

Целью законопроекта является утверждение порядка и видов принудительного кормления, а также условий содержания осужденных и лиц, взятых под стражу, которые отказываются есть и объявляют голодовку. Принудительно кормить осужденных будут только по решению суда.

Вопрос принудительного кормления осужденных и лиц, взятых под стражу, которые отказываются от еды, были освещены в решениях Европейского суда по правам человека по делу «Невмержицкий против Украины» и по делу «Ciorap v. Moldova», которые в целом касаются нарушения статьи о защите прав и основных свобод в связи с принудительным кормлением заявителей.

В этой группе дел Европейским судом было указано, что в случае применении мер принудительного кормления необходимо убедиться в существовании необходимости, которая заключается в проведении медицинского исследования, и наличие медицинских документов, на основании которых считалось бы необходимым применение принудительного кормления к конкретному задержанному.

В то же время сегодня существуют случаи, когда осужденные или лица, взятые под стражу, по разным причинам сознательно объявляют голодовку. Такой вид протеста наносит колоссальный вред здоровью указанных лиц, а также является смертельно опасным.

Напомним, ранее мы сообщали, что интернет и телефон хотят разрешить в СИЗО. Кабинет министров инициировал экспериментальный проект в следственных изоляторах. Отныне взятые под стражу лица смогут пользоваться телефонами и выходить в интернет.