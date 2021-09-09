Боевики палят из тяжелого вооружения по железнодорожной станции на Донбассе. Фото:

https://racurs.ua/n159885-boeviki-lupyat-iz-tyajelogo-voorujeniya-po-jeleznodorojnoy-stancii-na-donbasse.html

Ракурс

Обстрелы на Донбассе, которые осуществляют российские боевики, привели к ограничению движения пригородных поездов.

Сегодня, 9 сентября, около 8.00, в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории. Снаряды падали на расстоянии 2 км от станции. Повреждений пока не зафиксировали, но железнодорожников эвакуировали. Из-за обстрелов в Донецкой области движение пригородных поездов на направлении Константиновка-Донецк ограничили, сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

До стабилизации ситуации движение пригородных поездов № 6011/6072 Лиман-Скотувата-Лозовая и № 6003/6004 Изюм-Скотувата-Святогорск ограничено до станции Фенольная, — отметили железнодорожники.

Ранее «Укрзализныця» уже прекращала движение поездов из-за обстрелов. Российские боевики 28 августа обстреляли Авдеевку, тогда железнодорожники из соображений безопасности на три дня ограничили движение пассажирских и пригородных поездов до станций Покровск и Очеретино.

Как известно, Скотоватая — пассажирская и грузовая железнодорожная станция Лиманской дирекции Донецкой железной дороги на линии Константиновка-Ясиноватая расположена в поселке Верхнеторецкое Покровского района Донецкой области между станциями Ясиноватая (14 км) и фенольная (13 км). Из-за военных действий станция является конечной, железнодорожное движение дальше в направлении Ясиноватой не осуществляется.

Тем временем в штабе ООС сообщили, что вечером 8 сентября боевики обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Кряковка. После обстрела медики обследовали шестерых военных и установили предварительный диагноз — акубаротравма. Их состояние здоровья удовлетворительное, бойцов доставили в военный медицинский центр.

Напомним, 4 сентября российские наемники открывали огонь возле Старогнатовки из стрелкового оружия. В результате защитник Украины получил огнестрельное ранение.