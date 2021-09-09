Сломанная полицией рука сделала американку миллионеркой. Фото: pmg.ua

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В США женщина с деменцией получит 3 млн долл. после того, как полицейские сломали ей руку во время ареста. Инцидент произошел в городе Лавленд, штат Колорадо.

Представители местной администрации принесли извинения 73-летней Карен Гарнер и ее семье за произошедшее. Об этом сообщает ABC News.

По словам родственников американки, полученные средства будут направлены на круглосуточный уход, поскольку состояние женщины ухудшилось после грубого задержания.

Американка забыла заплатить за товар в магазине. Во время ареста полицейские сломали ей руку и вывихнули плечо. Неоплаченные товары ее заставили оставить в магазине. Пострадавшая попала в больницу, у нее усугубились симптомы деменции.

Напомним, вакцинация от коронавируса принесла миллион долларов американской студентке. Девушка, которая учится в Университете штата Орегон, выиграла в лотерею среди вакцинированных от COVID-19.

Источник: ABC News