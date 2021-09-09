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Ракурс
Зламана поліцією рука зробила американку мільйонеркою. Фото: pmg.ua

Зламана поліцією рука зробила американку мільйонеркою

9 вер 2021, 11:06
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У США жінка з деменцією отримає 3 млн дол. після того, як поліцейські зламали їй руку під час арешту. Інцидент стався в місті Лавленд, штат Колорадо.

Представники місцевої адміністрації вибачилися перед 73-річною Карен Гарнер і її сім'єю за те, що сталося. Про це повідомляє ABC News.

За словами родичів американки, отримані кошти будуть спрямовані на цілодобовий догляд, оскільки стан жінки погіршився після грубого затримання.

Американка забула заплатити за товар у магазині. Під час арешту поліцейські зламали їй руку і вивихнули плече. Неоплачені товари її змусили залишити в магазині. Постраждала потрапила до лікарні, у неї посилилися симптоми деменції.


Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу принесла мільйон доларів американській студентці. Дівчина, котра навчається в Університеті штату Орегон, виграла у лотерею серед вакцинованих від COVID-19.

Джерело:ABC News

Джерело: Ракурс


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