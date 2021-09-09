Зламана поліцією рука зробила американку мільйонеркою. Фото: pmg.ua

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Ракурс

У США жінка з деменцією отримає 3 млн дол. після того, як поліцейські зламали їй руку під час арешту. Інцидент стався в місті Лавленд, штат Колорадо.

Представники місцевої адміністрації вибачилися перед 73-річною Карен Гарнер і її сім'єю за те, що сталося. Про це повідомляє ABC News.

За словами родичів американки, отримані кошти будуть спрямовані на цілодобовий догляд, оскільки стан жінки погіршився після грубого затримання.

Американка забула заплатити за товар у магазині. Під час арешту поліцейські зламали їй руку і вивихнули плече. Неоплачені товари її змусили залишити в магазині. Постраждала потрапила до лікарні, у неї посилилися симптоми деменції.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу принесла мільйон доларів американській студентці. Дівчина, котра навчається в Університеті штату Орегон, виграла у лотерею серед вакцинованих від COVID-19.

Джерело:ABC News