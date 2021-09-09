Венедіктова послухає родичів жертв рейсу MH-17 у суді Гааги, фото - Сегодня

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Генпрокурор України Ірина Венедіктова 9 вересня відвідає засідання суду в Гаазі.

На початку тижня там стартував черговий блок слухань справи MН-17. Слово мають родичі загиблих в авіакатастрофі малайзійського «Боїнга» на Донбасі.

Венедіктова 8 вересня зустрілася із генпрокурором Нідерландів Тео Хофстее та заступником Генерального прокурора і керівником спільної слідчої групи (JIT) у справі за фактом збиття «Боїнгу» рейсу МН17 Дігною ван Бутцелар, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Завдяки зусиллям спільної слідчої групи вже вдалося встановити чотирьох осіб, які обвинувачуються у вчиненні цього злочину. Встановлення решти причетних до цієї трагічної події триває і учасники JIT працюють задля притягнення до відповідальності всіх винних, — повідомила Генпрокурор.

Нагадаємо, що справа MH17, збитого малайзійського літака над Донбасом, розглядається судом в Гаазі. Вердикти у справі про катастрофу Boeing 777 можуть бути винесені до кінця 2022 року.