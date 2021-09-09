Міжнародна космічна станція. Фото: hromadske.ua

https://racurs.ua/ua/n159881-avariya-na-mks-u-rosiyskomu-moduli-stalosya-zadymlennya.html

Ракурс

Задимлення на Міжнародній космічній станції сталося минулої ночі, 9 вересня.

Інцидент трапився в російському модулі «Звєзда», внаслідок цього на МКС спрацювала пожежна сигналізація.

Біля 5.00 за московським часом космонавт Олег Новицький передав у підмосковний Центр управління польотами, що екіпаж помітив дим і запах згорілого пластику. Пізніше прилади показали наявність шкідливих речовин в районі медичної шафи в російському модулі. Про це повідомляє РБК із посиланням на трансляцію NASA.

За словами американського астронавта Тома Песке, у їхній модуль МКС через вентиляцію надійшов запах згорілого пластику або електроніки. У «Роскосмосі» проблеми не побачили — заявили, що для усунення можливого задимлення екіпаж включив агрегатний фільтр очищення атмосфери, і зараз «всі системи працюють штатно». Відомство зазначило, що екіпаж продовжує штатну підготовку до виходу у відкритий космос.

Нагадаємо, наприкінці серпня російські космонавти, які перебувають на борту МКС, зафіксували непрямі тріщини в першому й найстарішому модулі «Заря». До цього тріщини з’явилися в іншому модулі — «Звєзда». Космонавти не виключають, що ці тріщини вже скоро почнуть розповзатися та охоплюватимуть більшу частину модулю. Негерметичний відсік модуля «Звєзда» ізолювали від решти космічної станції.