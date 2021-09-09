«Слуга» відхрестився від купівлі квартир і землі його матері

Андрій Клочко. Фото: Регіоньюс

https://racurs.ua/ua/n159880-sluga-vidhrestyvsya-vid-kupivli-kvartyr-i-zemli-yogo-materi.html

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Андрій Клочко, народний депутат від «Слуги народу», заперечив свою причетність до того, що його 70-річна матір стала власницею майна приблизно на 14,5 млн грн за роки його депутатства.

Він стверджує, що їй допомагає сестра. Відповідну заяву він зробив у своєму Facebook.

Нардеп наголосив, що має власну сім’ю та не має жодного стосунку до майнового статусу матері.

Я не спілкуюся з батьками й сестрою щодо будь-яких фінансових питань. Вони, так само як і я, повнолітні й дієздатні люди, щоби самостійно розв’язувати питання щодо купівлі-продажу нерухомості. Моя сестра допомагає мамі, вона є забезпеченою людиною й має медичний бізнес, її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії. Вони здатні забезпечити себе і здійснювати операції з нерухомістю без моєї допомоги й тим більше — згоди, — заявив Клочко.

Клочко додав, що його мама й сестра продали помешкання, що знаходилися в їхній власності, і купили інші — додавши власні накопичення та його «подарунок», який він зробив ще 2018 року, продавши двокімнатну квартиру в Броварах.

Він наголосив, що його батьки дістали хвилю негативу та безпідставних звинувачень через журналістів, які оприлюднили інформацію про майновий стан його матері.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мати народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка — 70-річна Наталія Клочка — за час депутатства свого сина стала власником двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто. Ринкова вартість придбаного нею майна становить приблизно 14,5 млн грн.