Андрій Клочко, фото: «Слуга народу»

https://racurs.ua/ua/n159764-70-richna-maty-nardepa-slugy-prydbala-neruhomosti-na-14-5-mln-grn-video.html

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Мати народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка — 70-річна Наталія Клочка — за час депутатства свого сина стала власником двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто.

Ринкова вартість придбаного нею майна становить приблизно 14,5 млн грн. Про це йдеться в новому розслідуванні Bihus.info.

Зазначається, що старт вартісних покупок жінкою співпав з потраплянням її сина до Верховної Ради:

у 2020 році вона стала власником 24 соток в розташованому за 25 км від Києва селі Блиставиця. Ця ділянка розташована на території закритого котеджного містечка посеред лісу, з власним озером. Землю в цьому місці продавали за 86 тис. грн за сотку без комунікацій, тобто ділянка матері нардепа мала б обійтись приблизно у 2 млн грн;

також у 2020 році жінка придбала автомобіль Tesla Model X 2016 року випуску. На вторинному ринку ціни на такі авто стартують від 1,2 млн грн;

у квітні 2021 року вона купила будинок на 150 кв. м у розташованому біля Броварів селі Перемога. За відповідною адресою знаходиться котеджне містечко Viva Village Town. Будинки трохи меншої площі на сторінці містечка у соціальній мережі Facebook пропонують за 1,8 млн грн;

у серпні 2021 року Клочка придбала дві квартири (площею 200 і на 68 кв. м) і нежитлове приміщення (площею 4,5 кв. м) у столичному житловому комплексі «Рів'єра», розташованому поблизу метро «Славутич» та виходу до пляжу на Дніпрі. Середня вартість квадратного метра в цьому житловому комплексі становить 35 тис. грн, тож придбана матір’ю депутата нерухомість мала б коштувати близько 9,5 млн грн.

Водночас у самого нардепа, згідно з його електронною декларацією, власного житла у власності немає. У коментарі журналістам він заявив, що не фінансував купівлю нерухомості матір’ю і порадив звертатися безпосередньо до неї.

У парламенті Клочко очолює комітет з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.