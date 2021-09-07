Андрей Клочко, фото: «Слуга народа»

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Мать народного депутата от «Слуги народа» Андрея Клочко — 70-летняя Наталья Клочко — за время депутатства своего сына стала владельцем двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто.

Рыночная стоимость приобретенного ею имущества составляет примерно 14,5 млн грн. Об этом говорится в новом расследовании Bihus.info.

Отмечается, что старт стоимостных покупок женщиной совпал с попаданием ее сына в Верховную Раду:

в 2020 году она стала владельцем 24 соток в расположенном в 25 км от Киева селе Блиставица. Этот участок расположен на территории закрытого коттеджного городка посреди леса, с собственным озером. Землю в этом месте продавали за 86 тыс. грн за сотку без коммуникаций, то есть участок матери нардепа должна обойтись примерно в 2 млн грн;

также в 2020 году женщина приобрела автомобиль Tesla Model X 2016 выпуска. На вторичном рынке цены на такие авто стартуют от 1,2 млн грн;

в апреле 2021 года она купила дом на 150 кв. м в расположенном у Броваров селе Победа. По соответствующему адресу находится коттеджный городок Viva Village Town. Дома чуть меньшей площади на странице города в социальной сети Facebook предлагают за 1,8 млн грн;

в августе 2021 года Клочко приобрела две квартиры (площадью 200 и на 68 кв. м) и нежилое помещение (площадью 4,5 кв. м) в столичном жилом комплексе «Ривьера», расположенном возле метро «Славутич» и выхода к пляжу на Днепре. Средняя стоимость квадратного метра в этом жилом комплексе составляет 35 тыс. грн, так что приобретенная матерью депутата недвижимость должна стоить около 9,5 млн грн.

В то же время у самого нардепа, согласно его электронной декларации, собственного жилья в собственности нет. В комментарии журналистам он заявил, что не финансировал покупку недвижимости матерью и посоветовал обращаться непосредственно к ней.

В парламенте Клочко возглавляет комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.