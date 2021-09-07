Новичок-«слуга» присягнул в Раде — что известно о замене Монастырскому ,скриншот видео Рады

https://racurs.ua/n159762-novichok-sluga-prisyagnul-v-rade-chto-izvestno-o-zamene-monastyrskomu.html

Ракурс

Фракцию «Слуги народа» в Раде пополнил новый нардеп. После того, как Денис Монастырский сменил на посту главы МВД Арсена Авакова, в парламенте появилось вакантное место для нового депутата.

7 сентября, в первый день шестой сессии этого созыва парламента, присягу в Раде принес 28-летний сумчанин Антон Швачко.

О новом нардепе почти ничего неизвестно, его соцсети закрыты и неактивны, а местные журналисты и политики мало слышали о нем. Швачко возглавляет областной секретариат партии СН.

У него два высших образования, Швачко занимается IT. Получил два высших образования в Сумском аграрном университете (инженер-технолог ресторанного бизнеса и маркетолог).

Однако по специальности новый нардеп не работал, а начал самостоятельно изучать цифровые технологии, в частности программирование и блокчейн.

В партии СН он занимается коммуникацией с центральным офисом.

Во время президентской кампании в 2019 году Швачко был волонтером «ЗеКоманды» (наблюдатель на участках).

ЦИК зарегистрировала Швачко нардепом вместо Монастырского в конце июля этого года. На парламентских выборах 2019 года его включили в избирательный список «Слуги народа» под № 139.