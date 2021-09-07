Новачок-“слуга” присягнув у Раді — що відомо про заміну Монастирському, скріншот відео Ради

https://racurs.ua/ua/n159762-novachok-sluga-prysyagnuv-u-radi-scho-vidomo-pro-zaminu-monastyrskomu.html

Ракурс

Фракцію «Слуги народу» в Раді поповнив новий нардеп. Після того, як нардеп Денис Монастирський змінив на посаді голови МВС Арсена Авакова, у парламенті з’явилося вакантне місце для нового депутата.

7 вересня, у перший день шостої сесії цього скликання парламента, присягу в Раді склав 28-річний сумчанин Антон Швачко.

Про нового нардепа майже нічого невідомо, його соцмережі закриті та неактивні, а місцеві журналісти та політики мало чули про нього. Швачко очолює обласний секретаріат партії СН.

Швачко має дві вищі освіти, займається IT. Здобув дві вищі освіти у Сумському аграрному університеті (інженер-технолог ресторанного бізнесу та маркетолог).

Проте за спеціальністю новий нардеп не працював, а почав самостійно вивчати цифрові технології, зокрема програмування та блокчейн.

У партії СН він займається комунікацією з центральним офісом.

Під час президентської кампанії у 2019 році Швачко був волонтером «ЗеКоманди» (спостерігач на дільницях).

ЦВК зареєструвала Швачка нардепом замість Монастирського наприкінці липня цього року. На парламентських виборах 2019 року його включили до виборчого списку «Слуги народу» під № 139.