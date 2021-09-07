Законопроект про олігархів відправлять на експертизу Венеційської комісії. Фото:

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Законопроект про олігархів надішлють Венеційській комісії на експертизу.

Відповідні заяви про направлення законопроекту № 5599 вже є від чотирьох парламентських фракцій. Підписали документ «Опозиційний блок — За життя», «Голос», «Батьківщина» та «Європейська солідарність». Про це 7 вересня заявив глава фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Також Железняк опублікував у Telegram лист українського омбудсмена Людмили Денісової до голови ВРУ Дмитра Разумкова. Уповноважена Верховної Ради з прав людини вважає, що проект закону може суперечити Конституції та порушувати права людини. У листі Денісова висловлює думку, що, для недопущення порушення прав громадян законопроект № 5599 потрібно подати на розгляд Венеційської комісії до розгляду у другому читанні.

Уповноважена вказує на невідповідність повноважень, якими документ наділяє РНБО, таким що визначені Конституцією. Невизначене в документі й коло осіб, що потенційно може бути визнане «олігархами». Водночас включення до реєстру залежно від їхнього майнового стану порушує Конституцію та Конвенцію ООН про захист прав людини. Також Денісова вказує на відсутність у документі визначення того, хто такий «представник олігарха», брак сучасних способів спілкування.

За словами Денісової, суперечить статті Конституції щодо втручання в особисте і сімейне життя вимога подавати декларації про контакти з «олігархами», де потрібно зазначати дату, час та стислий зміст розмови.

Також у законопроекті не вказано порядок повідомлення особи щодо її включення у реєстр олігархів, незрозумілий порядок перевірки випадків контакту, що теж зауважує уповноважена з прав людини.

Денісова наголошує, що документ може потенційно сприяти цензурі, тобто контролю з боку влади за змістом та розповсюдженням інформації у ЗМІ, що також суперечить Конституції.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагала відправити до Венеціанської комісії український проект закону про олігархів, оскільки документ не відповідає Конституції України.