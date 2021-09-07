Порошенко. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n159759-poroshenko-porivnyav-zelenskogo-z-lukashenkom-video.html

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Петро Порошенко, екс-президент України та нардеп, порівняв чинного главу держави Володимира Зеленського з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Він заявив, що Зеленський переслідує опозицію. Таку заяву Порошенко зробив під час засідання погоджувальної ради.

Колишній президент засудив Зеленського за підтримку білоруської опозиціонерки Марії Колесніковій, яка вчора дістала вирок у мінському суді в 11 років колонії. Він заявив, що політична поведінка Зеленського «протоптана дорогою пана Лукашенка».

Я прошу пана Зеленського не виражати підтримку Колесникової, оскільки політична поведінка Зеленського з переслідуванням опозиції, з усіма своїми вагнерівцями, Чаусом, Трухіним, зеленкою, несамостійними правоохоронними органами, які переслідують опозицію, чітко підтверджують, що пан Зеленський рухається протоптаною дорогою пана Лукашенка. Буде шкода, якщо він так само й закінчить, — сказав Порошенко.

Натомість нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев по-своєму оцінив спіч екс-президента Порошенка. Він заявив, що Лукашенко перебуває при владі вже 27 років, а економіка Білорусі краща, ніж за часів Порошенка в Україні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Петро Порошенко заявив, що він ніколи не мав абсолютної влади, яку свого час мав колишній президент-втікач Віктор Янукович та зараз має чинний глава держави Володимир Зеленський.