Порошенко. Фото: DW

https://racurs.ua/n159759-poroshenko-sravnil-zelenskogo-s-lukashenko-video.html

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Петр Порошенко, экс-президент Украины и нардеп, сравнил действующего главу государства Владимира Зеленского с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Он заявил, что Зеленский преследует оппозицию. Такое заявление Порошенко сделал во время заседания согласительного совета.

Бывший президент осудил Зеленского за поддержку белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, которая вчера получила приговор в минском суде в 11 лет колонии. Он заявил, что политическое поведение Зеленского «протоптано дорогой господина Лукашенко».

Я прошу господина Зеленского не выражать поддержку Колесниковой, поскольку политическое поведение Зеленского с преследованием оппозиции, со всеми своими вагнеровцами, Чаусом, Трухиным, зеленкой, несамостоятельными правоохранительными органами, которые преследуют оппозицию, четко подтверждают, что господин Зеленский движется протоптанной дорогой господина Лукашенко. Будет жаль, если он так же и закончит, — сказал Порошенко.



В то же время нардеп от «Слуги народа» Данил Гетманцев по-своему оценил спич экс-президента Порошенко. Он заявил, что Лукашенко находится у власти уже 27 лет, а экономика Беларуси лучше, чем во времена Порошенко в Украине.

Напомним, ранее мы сообщали, что Петр Порошенко заявил, что он никогда не имел абсолютной власти, которую в свое время имел бывший президент-беглец Виктор Янукович и сейчас имеет действующий глава государства Владимир Зеленский.