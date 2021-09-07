Разумков нардепам - Надеюсь, что никому не напечет в голову

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Ракурс

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, после торжественного открытия шестой сессии выступил с речью. В начале выступления он отметил, что шестая сессия фактически является экватором работы парламента девятого созыва. Разумков также доложил о приоритетах в работе нардепов.

По бюджету на следующий год… Прошу всех быть максимально конструктивными, для того, чтобы действительно пройти все и по регламенту, и по логике, и по целям, которые перед нами ставили люди, — указал Разумков.

По его словам, парламентарии должны подавать пример в соблюдении законов. Также он не исключил, что в течение работы появятся новые вызовы.

Мы с вами живем в парламентско-президентской республике и нам всем в этом зале отвечать перед людьми, которые нас сюда избрали. Всем — и власти, и оппозиции… Мы должны действовать так, чтобы уважение к парламенту росло, а не падало. Мы с вами находимся на экваторе. Я призываю к конструктивной и взвешенной работе. Надеюсь, что никому из нас в голову не напечет. И мы сможем двигать эту страну вперед, — подытожил Разумков.

Напомним, 7 сентября состоялось официальное открытие шестой сессии Верховной Рады девятого созыва. В заседании участвовали премьер Денис Шмыгаль, члены Кабинета министров, руководители центральных органов исполнительной власти и судебной ветви власти.