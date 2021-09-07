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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: SERGEY DOLZHENKO

Рейтинг Зеленского вырос за август — соцопрос

7 сен 2021, 11:21
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Владимир Зеленский, действующий президент Украины, продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного за период со 2 по 4 сентября, опубликованные на сайте социологической группы «Рейтинг».

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, голоса тех из опрошенных, кто будет участвовать в голосовании и определился с выбором, распределились бы так:

  • за Зеленского проголосовали бы 31% (в начале августа этот показатель составлял 27%);
  • пятого президента Украины Петра Порошенко поддержали бы 13,3%;
  • за лидера ОПЗЖ Юрия Бойко проголосовали бы 10,9%;
  • за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 9,2%;
  • за Игоря Смешко — 6,1%;
  • за экс-премьера Владимира Гройсмана — 5,7%;
  • за Евгения Мураева — 5,7%;
  • за Олега Ляшко — 4,1%;
  • за Дмитрия Разумкова — 3,7%;
  • за Арсения Яценюка — 3,1%.

Поддержка других кандидатов меньше, чем 2%.


В рамках исследования были опрошены 2,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Напомним, социологи также обнародовали новый рейтинг партий.

Источник: Ракурс


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