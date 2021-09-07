Владимир Зеленский, фото: SERGEY DOLZHENKO

https://racurs.ua/n159758-reyting-zelenskogo-vyros-za-avgust-socopros.html

Ракурс

Владимир Зеленский, действующий президент Украины, продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного за период со 2 по 4 сентября, опубликованные на сайте социологической группы «Рейтинг».

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, голоса тех из опрошенных, кто будет участвовать в голосовании и определился с выбором, распределились бы так:

за Зеленского проголосовали бы 31% (в начале августа этот показатель составлял 27%);

пятого президента Украины Петра Порошенко поддержали бы 13,3%;

за лидера ОПЗЖ Юрия Бойко проголосовали бы 10,9%;

за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 9,2%;

за Игоря Смешко — 6,1%;

за экс-премьера Владимира Гройсмана — 5,7%;

за Евгения Мураева — 5,7%;

за Олега Ляшко — 4,1%;

за Дмитрия Разумкова — 3,7%;

за Арсения Яценюка — 3,1%.

Поддержка других кандидатов меньше, чем 2%.

В рамках исследования были опрошены 2,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Напомним, социологи также обнародовали новый рейтинг партий.