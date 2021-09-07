Новый рейтинг партий - кого украинцы хотят видеть в Раде

https://racurs.ua/n159756-novyy-reyting-partiy-kogo-ukraincy-hotyat-videt-v-rade.html

Ракурс

Новый рейтинг партий обнародовали социологи группы «Рейтинг» на основе опроса, проведенного 2−4 сентября среди 2 тыс. 500 украинцев со всех областей, за исключением аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, — сообщила пресс-служба «Рейтинга».

Также, за последующие партии респонденты готовы отдать голоса:

«Европейская солидарность» — 14,1%,

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,4%,

«Батькивщина» — 10,6%.

Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию:

«Сила и честь» поддерживают 4,9%,

политсилу пророссийского политика Мураева «Наши» — 4,7%,

«Украинскую стратегию Гройсмана» — 4,5%,

Радикальную партию Ляшко — 4,2%,

партию Шария — 3,6%,

«УДАР Виталия Кличко» — 3,4%.



За условную партию шоумена Сергея Притулы, который вышел из политсилы «Голос», готовы проголосовать 3,2%. Рейтинг других партий составляет менее 3%.

Напомним, опрос был проведен социологической группой «Рейтинг» в течение 2−4 сентября. Он также демонстрирует, что направление движения Украины как правильное оценивают треть опрошенных (34%), как неправильное — 58%.