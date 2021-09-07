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Ракурс
Новый рейтинг партий - кого украинцы хотят видеть в Раде

Новый рейтинг партий — кого украинцы хотят видеть в Раде

7 сен 2021, 11:06
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Новый рейтинг партий обнародовали социологи группы «Рейтинг» на основе опроса, проведенного 2−4 сентября среди 2 тыс. 500 украинцев со всех областей, за исключением аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, — сообщила пресс-служба «Рейтинга».

Также, за последующие партии респонденты готовы отдать голоса:

  • «Европейская солидарность» — 14,1%,

  • «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,4%,

  • «Батькивщина» — 10,6%.

Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию:

  • «Сила и честь» поддерживают 4,9%,

  • политсилу пророссийского политика Мураева «Наши» — 4,7%,

  • «Украинскую стратегию Гройсмана» — 4,5%,

  • Радикальную партию Ляшко — 4,2%,

  • партию Шария — 3,6%,

  • «УДАР Виталия Кличко» — 3,4%.


За условную партию шоумена Сергея Притулы, который вышел из политсилы «Голос», готовы проголосовать 3,2%. Рейтинг других партий составляет менее 3%.

Напомним, опрос был проведен социологической группой «Рейтинг» в течение 2−4 сентября. Он также демонстрирует, что направление движения Украины как правильное оценивают треть опрошенных (34%), как неправильное — 58%.

Источник: Ракурс


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