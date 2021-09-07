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Новый рейтинг партий - кого украинцы хотят видеть в Раде
Новый рейтинг партий — кого украинцы хотят видеть в Радеhttps://racurs.ua/n159756-novyy-reyting-partiy-kogo-ukraincy-hotyat-videt-v-rade.htmlРакурс
Новый рейтинг партий обнародовали социологи группы «Рейтинг» на основе опроса, проведенного 2−4 сентября среди 2 тыс. 500 украинцев со всех областей, за исключением аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.
Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, — сообщила пресс-служба «Рейтинга».
Также, за последующие партии респонденты готовы отдать голоса:
«Европейская солидарность» — 14,1%,
«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,4%,
«Батькивщина» — 10,6%.
Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию:
«Сила и честь» поддерживают 4,9%,
политсилу пророссийского политика Мураева «Наши» — 4,7%,
«Украинскую стратегию Гройсмана» — 4,5%,
Радикальную партию Ляшко — 4,2%,
партию Шария — 3,6%,
«УДАР Виталия Кличко» — 3,4%.
За условную партию шоумена Сергея Притулы, который вышел из политсилы «Голос», готовы проголосовать 3,2%. Рейтинг других партий составляет менее 3%.
Напомним, опрос был проведен социологической группой «Рейтинг» в течение 2−4 сентября. Он также демонстрирует, что направление движения Украины как правильное оценивают треть опрошенных (34%), как неправильное — 58%.
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