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Ракурс
Новий рейтинг партій — кого українці хочуть бачити у Раді

Новий рейтинг партій — кого українці хочуть бачити у Раді

7 вер 2021, 11:06
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Новий рейтинг партій оприлюднили соціологи групи «Рейтинг» на основі опитування, проведеного 2−4 вересня серед 2 тис. 500 українців з усіх областей, за виключенням анексованого Криму і окупованого Донбасу.

Парламентський рейтинг очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором, — повідомила прес-служба «Рейтингу».

Також, за наступні партії респонденти готові віддати голоси:

  • «Європейська солідарність» — 14,1%,

  • «Опозиційна платформа — За життя» — 12,4%,

  • «Батьківщина» — 10,6%.

Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію:

  • «Сила і честь» підтримують 4,9%,

  • політсилу проросійського політика Мураєва «Наші» — 4,7%,

  • «Українську стратегія Гройсмана» — 4,5%,

  • Радикальну партію Ляшка — 4,2%,

  • партію Шарія — 3,6%,

  • «УДАР Віталія Кличка» — 3,4%.


За умовну партію шоумена Сергія Притули, котрий вийшов з політсили «Голос», готові проголосувати 3,2%. Рейтинг інших партій складає менше 3%.

Нагадаємо, опитування було проведене соціологічною групою «Рейтинг» протягом 2−4 вересня. Воно також демонструє, що напрям руху України як правильний оцінюють третина опитаних (34%), як неправильний — 58%.

Джерело: Ракурс


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