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Новий рейтинг партій — кого українці хочуть бачити у Раді
Новий рейтинг партій — кого українці хочуть бачити у Радіhttps://racurs.ua/ua/n159756-novyy-reytyng-partiy-kogo-ukrayinci-hochut-bachyty-u-radi.htmlРакурс
Новий рейтинг партій оприлюднили соціологи групи «Рейтинг» на основі опитування, проведеного 2−4 вересня серед 2 тис. 500 українців з усіх областей, за виключенням анексованого Криму і окупованого Донбасу.
Парламентський рейтинг очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором, — повідомила прес-служба «Рейтингу».
Також, за наступні партії респонденти готові віддати голоси:
«Європейська солідарність» — 14,1%,
«Опозиційна платформа — За життя» — 12,4%,
«Батьківщина» — 10,6%.
Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію:
«Сила і честь» підтримують 4,9%,
політсилу проросійського політика Мураєва «Наші» — 4,7%,
«Українську стратегія Гройсмана» — 4,5%,
Радикальну партію Ляшка — 4,2%,
партію Шарія — 3,6%,
«УДАР Віталія Кличка» — 3,4%.
За умовну партію шоумена Сергія Притули, котрий вийшов з політсили «Голос», готові проголосувати 3,2%. Рейтинг інших партій складає менше 3%.
Нагадаємо, опитування було проведене соціологічною групою «Рейтинг» протягом 2−4 вересня. Воно також демонструє, що напрям руху України як правильний оцінюють третина опитаних (34%), як неправильний — 58%.
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