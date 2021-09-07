Новий рейтинг партій — кого українці хочуть бачити у Раді

https://racurs.ua/ua/n159756-novyy-reytyng-partiy-kogo-ukrayinci-hochut-bachyty-u-radi.html

Ракурс

Новий рейтинг партій оприлюднили соціологи групи «Рейтинг» на основі опитування, проведеного 2−4 вересня серед 2 тис. 500 українців з усіх областей, за виключенням анексованого Криму і окупованого Донбасу.

Парламентський рейтинг очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором, — повідомила прес-служба «Рейтингу».

Також, за наступні партії респонденти готові віддати голоси:

«Європейська солідарність» — 14,1%,

«Опозиційна платформа — За життя» — 12,4%,

«Батьківщина» — 10,6%.

Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію:

«Сила і честь» підтримують 4,9%,

політсилу проросійського політика Мураєва «Наші» — 4,7%,

«Українську стратегія Гройсмана» — 4,5%,

Радикальну партію Ляшка — 4,2%,

партію Шарія — 3,6%,

«УДАР Віталія Кличка» — 3,4%.



За умовну партію шоумена Сергія Притули, котрий вийшов з політсили «Голос», готові проголосувати 3,2%. Рейтинг інших партій складає менше 3%.

Нагадаємо, опитування було проведене соціологічною групою «Рейтинг» протягом 2−4 вересня. Воно також демонструє, що напрям руху України як правильний оцінюють третина опитаних (34%), як неправильний — 58%.