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Володимир Зеленський, фото: SERGEY DOLZHENKO
Рейтинг Зеленського зріс за серпень — соцопитуванняhttps://racurs.ua/ua/n159758-reytyng-zelenskogo-zris-za-serpen-socopytuvannya.htmlРакурс
Володимир Зеленський, чинний президент України, продовжує лідирувати у рейтингу електоральних вподобань українців.
Про це свідчать результати соцопитування, проведеного за період з 2 по 4 вересня, опубліковані на сайті соціологічної групи «Рейтинг».
Якби вибори президента відбулися найближчим часом, голоси тих з опитаних, хто братиме участь в голосуванні та визначився з вибором, розподілилися б так:
- за Зеленського проголосували б 31% (на початку серпня цей показник становив 27%);
- п’ятого президента України Петра Порошенка підтримали б 13,3%;
- за лідера ОПЗЖ Юрія Бойка проголосували б 10,9%;
- за лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко — 9,2%;
- за Ігоря Смешка — 6,1%;
- за екс-прем'єра Володимира Гройсмана — 5,7%;
- за Євгена Мураєва — 5,7%;
- за Олега Ляшка — 4,1%;
- за Дмитра Разумкова — 3,7%;
- за Арсенія Яценюка — 3,1%.
Підтримка інших кандидатів є меншою, ніж 2%.
В межах дослідження було опитано 2,5 тис. осіб віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, соціологи також оприлюднили новий рейтинг партій.
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