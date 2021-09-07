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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: SERGEY DOLZHENKO

Рейтинг Зеленського зріс за серпень — соцопитування

7 вер 2021, 11:21
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Володимир Зеленський, чинний президент України, продовжує лідирувати у рейтингу електоральних вподобань українців.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного за період з 2 по 4 вересня, опубліковані на сайті соціологічної групи «Рейтинг».

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, голоси тих з опитаних, хто братиме участь в голосуванні та визначився з вибором, розподілилися б так:

  • за Зеленського проголосували б 31% (на початку серпня цей показник становив 27%);
  • п’ятого президента України Петра Порошенка підтримали б 13,3%;
  • за лідера ОПЗЖ Юрія Бойка проголосували б 10,9%;
  • за лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко — 9,2%;
  • за Ігоря Смешка — 6,1%;
  • за екс-прем'єра Володимира Гройсмана — 5,7%;
  • за Євгена Мураєва — 5,7%;
  • за Олега Ляшка — 4,1%;
  • за Дмитра Разумкова — 3,7%;
  • за Арсенія Яценюка — 3,1%.

Підтримка інших кандидатів є меншою, ніж 2%.


В межах дослідження було опитано 2,5 тис. осіб віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, соціологи також оприлюднили новий рейтинг партій.

Джерело: Ракурс


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