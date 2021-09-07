Пеле. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n159757-korol-futbolu-pele-potrapyv-u-likarnu-scho-vidomo-pro-stan-futbolista.html

Ракурс

Пеле, легендарний бразильський футболіст, який вважається одним із найкращих футболістів в історії, потрапив у лікарню.

Йому провели операцію з видалення пухлини в товстій кишці. Про це повідомив сам «король футболу» в соцмережах.

Легенда світового футболу перебуває в лікарні останні шість днів. Пухлину в Пеле знайшли під час медичних тестів, які бразилець проходив минулого тижня. Під час обстеження було ухвалене рішення про операцію, й уже в суботу, 4 вересня, його прооперували в лікарні в місті Сан-Паулу. Згідно з повідомленням лікарні, Пеле перебуває в реанімації — його мають перевести у вівторок, 7 вересня.

На щастя, я звик святкувати великі перемоги разом із вами. Я зустріну цей матч із посмішкою на обличчі, оптимізмом та насолодою від життя, оточеному любов’ю моєї сім’ї та друзів, — зазначив Пеле.

Бразилець також подякував лікарям, які провели видалення пухлини та заявив, що почувається добре.

Пеле вважається одним із найкращих футболістів в історії. Він виграв три чемпіонати світу (1958, 1962 та 1970 роках). Він також є найкращим бомбардиром в історії Бразилії — 77 голів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бразильський форвард Пеле оновив опис на своїй сторінці в Instagram після нещодавнього успішного для форварда «Ювентуса» Кріштіану Роналду матчу Серії, А з «Удінзе», де той забив 758-й гол за кар'єру. Таким чином, тепер вважається, що Роналду обійшов за кількістю забитих м’ячів Пеле, у котрого їх 757. Втім на сторінці легендарного бразильця в Instagram тепер стверджується, що він забив 1 тис. 283 м’ячі.