Пеле. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n159757-korol-futbola-pele-popal-v-bolnicu-chto-izvestno-o-sostoyanii-futbolista.html

Ракурс

Пеле, легендарный бразильский футболист, который считается одним из лучших футболистов в истории, попал в больницу.

Ему провели операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Об этом сообщил сам «король футбола» в соцсетях.

Легенда мирового футбола находится в больнице последние шесть дней. Опухоль у Пеле нашли во время медицинских тестов, которые бразилец проходил на прошлой неделе. При обследовании было принято решение об операции, и уже в субботу, 4 сентября, его прооперировали в больнице в городе Сан-Паулу. Согласно сообщению больницы, Пеле находится в реанимации — его должны перевести во вторник, 7 сентября.

К счастью, я привык праздновать большие победы вместе с вами. Я встречу этот матч с улыбкой на лице, оптимизмом и наслаждением от жизни, окруженным любовью моей семьи и друзей, — отметил Пеле.

Бразилец также поблагодарил врачей, которые провели удаление опухоли и заявил, что чувствует себя хорошо.

Пеле считается одним из лучших футболистов в истории. Он выиграл три чемпионата мира (1958, 1962 и 1970 годах). Он также является лучшим бомбардиром в истории Бразилии — 77 голов.

Напомним, ранее мы сообщали, что бразильский форвард Пеле обновил описание на своей странице в Instagram после недавнего успешного для форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду матча Серии, А с «Удинзе», где он забил 758-й гол за карьеру. Таким образом, теперь считается, что Роналду обошел по количеству забитых мячей Пеле, у которого их 757. Впрочем, на странице легендарного бразильца в Instagram теперь утверждается, что он забил 1 тыс. 283 мяча.