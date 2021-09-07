Разумков нардепам - Сподіваюся, що нікому не напече в голову

https://racurs.ua/ua/n159760-razumkov-nardepam-spodivausya-scho-nikomu-ne-napeche-v-golovu.html

Ракурс

Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, після урочистого відкриття шостої сесії виступив з промовою. На початку виступу він зазначив, що шоста сесія є фактично екватором роботи парламенту дев’ятого скликання. Разумков також доповів про пріоритети у роботі нардепів.

Щодо бюджету на наступний рік… Прошу усіх бути максимально конструктивними, для того, щоб дійсно пройти все і за регламентом, і за логікою, і за цілями, які нам ставили люди, — вказав Разумков.

За його словами, парламентарі повинні давати приклад у дотриманні законів. Також він не виключив, що впродовж роботи перед депутатами поставатиме багато викликів.

Ми з вами живемо у парламентсько-президентській республіці і нам усім в цьому залі відповідати перед людьми, які нас сюди обрали. Всім — і владі, і опозиції… Ми маємо діяти так, щоб повага до парламенту зростала, а не падала. Ми з вами перебуваємо на екваторі. Я закликаю до конструктивної і зваженої роботи. Сподіваюся, що нікому з нас в голову не напече. І ми зможемо рухати цю країну вперед, — підсумував Разумков.



Нагадаємо, 7 вересня відбулося офіційне відкриття шостої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання. У засіданні брали участь прем'єр Денис Шмигаль, члени Кабінету міністрів, очільники центральних органів виконавчої влади та судової гілки влади.