Законопроект об олигархах отправят на экспертизу Венецианской комиссии. Фото:

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Законопроект об олигархах пришлют Венецианской комиссии на экспертизу.

Соответствующие заявления о направлении законопроекта № 5599 уже есть от четырех парламентских фракций. Подписали документ «Оппозиционный блок — За життя», «Голос», «Батькивщина» и «Европейская солидарность». Об этом 7 сентября заявил глава фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Также Железняк опубликовал в Telegram письмо украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к председателю ВРУ Дмитрию Разумкову. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека считает, что проект закона может противоречить Конституции и нарушать права человека. В письме Денисова высказывает мнение, что, для недопущения нарушения прав граждан законопроект № 5599 нужно подать на рассмотрение Венецианской комиссии к рассмотрению во втором чтении.

Уполномоченное указывает на несоответствие полномочий, которыми документ наделяет СНБО, такими, что определены Конституцией. Неопределен в документе и круг лиц, что потенциально могут быть признаны «олигархами». В то же время включение в реестр в зависимости от их имущественного положения нарушает Конституцию и Конвенцию ООН о защите прав человека. Также Денисова указывает на отсутствие в документе определения того, кто такой «представитель олигарха», нехватку современных способов общения.

По словам Денисовой, противоречит статье Конституции о вмешательства в личную и семейную жизнь требование подавать декларации о контактах с «олигархами», где нужно указывать дату, время и краткое содержание разговора.

Также в законопроекте не указан порядок уведомления лица о его включении в реестр олигархов, непонятен порядок проверки случаев контакта, что тоже замечает уполномоченный по правам человека.

Денисова отмечает, что документ может потенциально способствовать цензуре, то есть контролю со стороны власти за содержанием и распространением информации в СМИ, что также противоречит Конституции.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требовала отправить в Венецианскую комиссию украинский проект закона об олигархах, поскольку документ не соответствует Конституции Украины.