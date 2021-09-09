«Океан Ельзи» та «Один в каное» випустили чуттєву пісню про Львів. Фото: ОЕ

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«Океан Ельзи» та «Один в каное» випустили нову спільну пісню під назвою «Місто весни».

Вона стала першою композицією Святослава Вакарчука, яку він написав про Львів. Прем'єра пісні відбулася на YouTube.

Музикант пояснив, що не вміє писати «на злобу дня», тому пісня про рідне місто з’явилася тільки після 27 років існування «Океану Ельзи». Вакарчук зізнався, що Львів для нього — найкраще місце на Землі, а з роками ставлення до нього переросло в «тиху, але вічну любов».

Лідер гурту також розповів, що вирішив записати пісню саме з львівськими артистами.

Уявити когось іншого, ніж «Один в каное», було неможливо. Я їх поважаю і ціную, мені дуже подобається їхня творчість. І дякую Ірі та Устиму, що відгукнулись! — розповів Вакарчук.

Нагадаємо, влітку «Океан Ельзи» і alyona alyona випустили спільну пісню «Країна дітей» на слова Сергія Жадана. Композицію присвятили дітям України й Данилові Дідіку — 15-річному активістові, який помер під час теракту на Марші єдності в Харкові у 2015 році.