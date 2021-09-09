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Ракурс
«Океан Эльзы» и «Один в каноэ» выпустили трогательную песню

«Океан Эльзы» и «Один в каноэ» выпустили трогательную песню р Львове (ВИДЕО)

9 сен 2021, 10:30
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«Океан Эльзы» и «Один в каноэ» выпустили новую совместную песню под названием «Місто весни».

Она стала первой композицией Святослава Вакарчука, которую он написал о Львове. Премьера песни состоялась на YouTube.

Музыкант объяснил, что не умеет писать «на злобу дня», поэтому песня о родном городе появилась только после 27 лет существования «Океана Эльзы». Вакарчук признался, что Львов для него — самое лучшее место на Земле, а с годами отношение к нему переросло в «тихую, но вечную любовь».

Лидер группы также рассказал, что решил записать песню именно со львовскими артистами.

Представить кого-то другого, кроме «Один в каноэ», было невозможно. Я их уважаю и ценю, мне очень нравится их творчество. И спасибо Ире и Устиму, что откликнулись! — рассказал Вакарчук.


Напомним, «Океан Эльзы» и alyona alyona выпустили совместную песню «Країна дітей» на слова Сергея Жадана. Композицию посвятили детям Украины и Данилу Дидику — 15-летнему активисту, который умер во время теракта на Марше единства в Харькове в 2015 году.

Источник: Ракурс


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