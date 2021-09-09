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Ракурс
ДТП. Фото: МВД

В ДТП на Киевщине попали хасиды — один паломник погиб (ФОТО)

9 сен 2021, 10:13
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ДТП на Киевщине унесло жизнь хасида, который направлялся из Умани в аэропорт «Борисполь».

Трагедия произошла на трассе Киев-Одесса. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Авария произошла вблизи села Чупира. Автомобилем Mercedes Sprinter управлял 37-летний водитель, он перевозил 13 пассажиров — паломников-хасидов из города Умань в аэропорт «Борисполь».

ДТП на Киевщине. Фото: МВД

Правоохранители установили, что водитель двигался в правой полосе с реверсным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства.

В результате инцидента он резко повернул влево, чтобы избежать лобового столкновения, однако выполняя маневр правой стороной столкнусь со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле. В результате ДТП погиб один пассажир — 45-летний иностранец. Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили.


ДТП на Киевщине. Фото: МВД

Напомним, ранее мы сообщали, что Рош ха-Шана праздновали хасиды в Умани — из-за еврейского Нового года в украинский город стекались тысячи паломников. Среди них оказались и больные коронавирусом.

Источник: Ракурс


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