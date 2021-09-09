ДТП на Київщині. Фото: МВС

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ДТП на Київщині забрала життя хасида, який прямував з Умані в аеропорт «Бориспіль».

Трагедія сталася на трасі Київ-Одеса. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Аварія сталася поблизу села Чупира. Автомобілем Mercedes Sprinter керував 37-річний водій, він перевозив 13 пасажирів — паломників-хасидів із міста Умань до аеропорту «Бориспіль».

Правоохоронці встановили, що водій рухався в правій смузі з реверсним рухом і різко отримав осліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу.

Унаслідок інциденту він різко повернув вліво, щоб уникнути лобового зіткнення, проте виконуючи маневр правою стороною зіткнуся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле. У ДТП загинув один пасажир — 45-річний іноземець. Усі інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рош ха-Шана святкували хасиди в Умані — через єврейський Новий рік в українське місто стікалися тисячі паломників. Серед них виявилися і хворі на коронавірус.