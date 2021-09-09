Тупицький очолив КСУ після тиску Портнова, Богдана і Вовка, стверджують журналісти. Фото: УП

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На процес звільнення голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука впливові діючі та колишні посадовці та суддя.

Свою лепту в звільнення Шевчука, якого звільнили з посади у травні 2019 року, могли внести чиновник часів Януковича Андрій Портнов, колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан і голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк. Про це свідчать копії таємних записів розмов із кабінету голови ОАСК, відомі як «плівки Вовка», повідомляють журналісти-розслідувачі зі «Слідство.info»

Журналісти зазначають, що навесні 2019 року Павло Вовк неодноразово спілкувався, ймовірно, із заступником керівника адміністрації часів президента Януковича Андрієм Портновим, який на той час був за кордоном, та адвокатом Андрієм Богданом, який тоді був у штабі ще кандидата в президенти Володимира Зеленського. Вовк та його співрозмовники в той час могли координувати звільнення Шевчука з посади голови КСУ й одночасно просувати скасування закону про люстрацію. Богдан, як і Портнов, підпадали під дію закону про люстрацію і були зацікавлені в його скасуванні.

Повідомляється, що Вовк спершу радив одному зі своїх співбесідників не поспішати зі звільненням голови КСУ, але потім нібито змінив свою думку. За кілька годин після розмови Вовка, ймовірно, з Андрієм Портновим судді Конституційного суду проголосували за звільнення Шевчука.

Колишній начальник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, який керував справою «плівок Вовка», прослухав записи, які йому увімкнули журналісти. Він упевнений, що одним зі співрозмовників Вовка був саме Андрій Портнов, а іншим фігурантом плівок — Андрій Богдан.

Нинішній голова КСУ Олександр Тупицький у коментарі «Слідство.info» заявив, що Шевчука звільнили законно. Своє спілкування з Портновим, Богданом або Вовком щодо цього питання він заперечує.

Портнов заявив, що інформація про його можливий вплив на Конституційний суд не відповідає дійсності. Колишній голова офісу Зеленського Андрій Богдан відмовився спілкуватися з журналістами, а голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк проігнорував офіційні запити з проханням про коментар.

Як відомо, 14 травня 2019 року судді КСУ проголосували за відставку Шевчука. Через кілька днів, 19 травня, Андрій Портнов повернувся в Україну після 5 років відсутності. Конституційний Суд незабаром очолив головний прихильник відставки Шевчука Олександр Тупицький, з яким вже рік воює президент Зеленський.

Нагадаємо, з вересня народні депутати відмовились підтримувати всі поправки, які стосуються конкурсного відбору суддів Конституційного суду. На засіданні ВРУ народні депутати повторно розглянули поправки до проекту закону № 4533 «Про конституційну процедуру», який був підготовлений до розгляду у червні.

Джерело: «Слідство.info»