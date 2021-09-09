Розраховуйте тільки на себе — радник Єрмака про пенсії в Україні

https://racurs.ua/ua/n159876-rozrahovuyte-tilky-na-sebe-radnyk-iermaka-pro-pensiyi-v-ukrayini.html

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У питанні пенсії на старість екс-міністр економіки закликав українців бути відповідальними і, якщо є така можливість, — накопичувати і розраховувати на себе.

На думку Тимофія Милованова, радника голови Офісу президента, громадяни вже сьогодні самі дбати про свою старість і збирати гроші, не розраховуючи на пенсію від держави.

Про це він розповів в ефірі телеканалу «Україна 24».

Людина, яка не хоче себе самообманювати, за ці 30 років зрозуміла, що треба розраховувати на себе. Так само держава Україна має розраховувати на себе. Для кожної людини і сім’ї бажано, щоб держава стала кращою, бажано, щоб пенсійна реформа була зроблена. І з часом це буде зроблено. Але через демографічної проблеми це не буде зроблено за рік або два — це буде за багато років. Тому кожна людина повинна розраховувати на себе і відкладати і зберігати хоч 3−5%, — повідомив екс-міністр.

Рік тому Милованов зробив подібну заяву. Тоді він закликав заощаджувати на старість.

Якщо нічого не відкладати, то на пенсії не будеш мати грошей. Це дуже погано, що зарплати маленькі, що пенсійний фонд в країні маленький. І саме тому потрібно розраховувати на себе, — заявляв тодішній міністр економіки.

Влітку про необхідність запровадження недержавного пенсійного страхування заявив і міністр фінансів Сергій Марченко.