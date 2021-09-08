Підвищення пенсій з 1 жовтня - хто отримає надбавку

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Ракурс

Підвищення пенсій з 1 жовтня стосуватиметься майже 1 млн пенсіонерів. Наступного місяця в Україні підвищать пенсії на 400 грн для людей віком 75−80 років. При цьому мінімальна виплата для них становитиме 2 тис. 500 грн за наявності страхового стажу 20−25 років і більше.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Також з 1 грудня 2021 року будуть підвищені:

мінімальна пенсія для пенсіонерів віком від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок — 2 тис. 600 грн;

рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1 тис. 854 до 1 тис. 934 грн) для всіх категорій пенсіонерів.

Зараз середня пенсія по Україні коливається у межах 2−3 тис. грн. Таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб). Пенсію менше ніж 2 тис. отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб). По 3−4 тис. грн пенсії мають 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб). Ще 9,3% пенсіонерів отримують 4−5 тис. грн пенсії. Від 5 тис. до 10 тис. грн виплачують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб). Понад 10 тис. грн мають 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).

Нагадаємо, за даними Пенсійного фонду України, станом на 1 січня 2021 року в Україні нараховувалося 11,1 млн пенсіонерів (з них 2,7 млн осіб — працюючі пенсіонери).

З 1 березня 2022 року Кабмін планує провести загальну індексацію пенсій для приблизно 10 млн пенсіонерів. Також з 1 липня наступного року повинен бути перерахований прожитковий мінімум, відповідно зросте максимальна та мінімальна пенсії. З 1 жовтня зросте мінімальна пенсія для тих, хто досяг 65 років і має необхідний трудовий стаж.