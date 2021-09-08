Повышение пенсий с 1 октября - кто получит надбавку

https://racurs.ua/n159838-povyshenie-pensiy-s-1-oktyabrya-kto-poluchit-nadbavku.html

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Повышение пенсий с 1 октября коснется почти 1 млн пенсионеров. В следующем месяце в Украине повысят пенсии на 400 грн для людей в возрасте 75−80 лет. При этом минимальная выплата для них составит 2 тыс. 500 грн при наличии страхового стажа минимум 20−25 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Также с 1 декабря 2021 года будут повышены:

минимальная пенсия для пенсионеров старше 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин — 2 тыс. 600 грн;

уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1 тыс. 854 до 1 тыс. 934 грн) для всех категорий пенсионеров.

Сейчас средняя пенсия по Украине колеблется в пределах 2−3 тыс. грн. Такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек). Пенсию меньше 2 тыс. получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек). По 3−4 тыс. грн пенсии имеют 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек). Еще 9,3% пенсионеров получают 4−5 тыс. грн пенсии. От 5 тыс. До 10 тыс. грн выплачивают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек). Более 10 тыс. грн должны 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Напомним, по данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11,1 млн пенсионеров (из них 2,7 млн человек — работающие пенсионеры).

С 1 марта 2022 года Кабмин планирует провести общую индексацию пенсий для примерно 10 млн пенсионеров. Также с 1 июля следующего года должен быть пересмотрен прожиточный минимум, соответственно повысятся максимальная и минимальная пенсии. С 1 октября вырастет минимальная пенсия для тех, кто достиг 65 лет и имеет необходимый трудовой стаж.