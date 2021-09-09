Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

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Коронавірус в Україні за 8 вересня виявили у 3 тис. 633 осіб — серед хворих 342 дітей та 53 медпрацівники.

Вчора до лікарень госпіталізували 981 особу, а 61 хворий помер. Подолали «ковід» 1 тис. 546 осіб. Тести різними методами у середу зробили понад 62 тис. осіб. Лідирували вчора по COVID-зараженнях Київ (379 хворих), Львівська (318 інфікованих), Харківська (302 заражених), Одеська (222 хворих) та Дніпропетровська (209 інфікованих) області. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що за час пандемії захворіли 2 млн 306 тис. 939 осіб, а подолали хворобу 2 млн 217 тис. 563 особи. Померли від коронавірусу 54 тис. 175 осіб.

Як відомо, більше 3 тис. заражень за добу попередній раз було аж в травні. Кількість нових заражень більше, ніж сьогодні, було 22 травня — тоді захворіли 4 тис. 606 осіб.

Нагадаємо, 8 вересня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що зараз епідеміологічна ситуація в Україні прогнозовано погіршується. Бачимо тенденцію щодо збільшення кількості госпіталізацій з COVID. При цьому ситуація наразі не є критичною.