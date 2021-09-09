Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n159875-pochti-4-tys-covid-sluchaev-obnarujili-v-ukraine-za-sutki-takogo-ne-bylo-s-maya.html

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Коронавирус в Украине за 8 сентября обнаружили у 3 тыс. 633 человек — среди больных 342 детей и 53 медработника.

Вчера в больницы госпитализировали 981 человека, а 61 больной скончался. Преодолели «ковид» 1 тыс. 546 человек. Тесты различными методами в среду сделали для более 62 тыс. человек. Лидировали вчера по COVID-заражениях Киев (379 больных), Львовская (318 инфицированных), Харьковская (302 зараженных), Одесская (222 больных) и Днепропетровская (209 инфицированных) области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что за время пандемии заболели 2 млн 306 тыс. 939 человек, а преодолели болезнь 2 млн 217 тыс. 563 человека. Умерли от коронавируса 54 тыс. 175 человек.

Как известно, более 3 тыс. заражений за сутки предыдущий раз было аж в мае. Количество новых заражений больше, чем сегодня, было 22 мая — тогда заболели 4 тыс. 606 человек.

Напомним, 8 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине прогнозируемо ухудшается. Видим тенденцию по увеличению количества госпитализаций с COVID. При этом ситуация пока не является критической.