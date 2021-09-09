Землетрясение в Карпатах зафиксировали сейсмологи. Фото: pravda.com

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Землетрясение в горах Карпат зафиксировали сейсмологи — подземные толчки обнаружили 8 сентября в 16.32.

Трясло вблизи села Брестов Мукачевского района Закарпатской области. Само землетрясение было магнитудой 2,5 по шкале Рихтера. К спасателям никто за помощью после подземных толчков не обращался. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона вблизи был зафиксирован подземный толчок магнитудой 2,5 без негативных последствий, — говорится в сообщении.

Напомним, 8 июня в селе Пасечная Надвирнянского района Ивано-Франковской области сейсмическая станция зафиксировала землетрясение. Магнитуда землетрясения составляла около 2,6 по шкале Рихтера, то есть он относится к очень слабым. Такие землетрясения как правило не ощущаются, но регистрируются.