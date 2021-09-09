Первая заместитель главы МИД Эмине Джапарова. Фото: znaj.ua

https://racurs.ua/n159873-zaderjannyy-okkupantami-krymskiy-tatarin-okazalsya-rodstvennikom-zamglavy-mid.html

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Эмина Джапарова, первая заместитель министра иностранных дел Украины сообщила, что среди задержанных 3−4 сентября в Крыму крымских татар есть ее родственник.

Оккупанты по сфабрикованному делу о так называемой диверсии задержали мужа ее троюродной сестры — Асана Ахтемова. Сейчас он вместе с братом Азизом находятся в СИЗО, их арестовали до 4 ноября. К ним применяется физическая и психологическая пытка и давление, чтобы выбить признание в «преступлении». Об этом Джапарова сообщила на собственной странице в Facebook.

Отец задержанных заявил, что Асан очень плохо выглядел. Они смогли его увидеть, когда мужчину заводили в зал суда. Родственников туда не пустили. Государственный так называемый адвокат утверждает, что Асан чувствует себя хорошо, но жалуется на тошноту и боль в животе. Связи с родственником Джапарова нет до сих пор, ему не разрешают общаться по телефону. Независимого адвоката к нему тоже не пустили.

Напомним, заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар оккупанты задержали в Крыму 3 и 4 сентября. Российские следователи обвиняют их в надуманности диверсии и им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

Подконтрольный России суд в Симферополе взял под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемових.