Аресты крымских татар осудил Европейский Союз. Фото: Укринформ

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Аресты крымских татар осудил Европейский Союз, призвав Россию немедленно освободить всех незаконно задержанных людей.

Европейский Союз считает задержание политически мотивированными и незаконными в соответствии с международным правом, — заявили в пресс-службе Европейской службы внешних дел.

ЕС также не признает применение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно удерживаемые украинцы будут освобождены незамедлительно.

В ведомстве отметили, что крымские татары продолжают подвергаться нападениям в Крыму. ЕС призвал Россию выполнять свои обязательства согласно международному праву и прекратить нарушение прав жителей Крыма.

Европейский Союз твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, — напомнили в ведомстве.

Напомним, заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял ближайшие два месяца проведет в следственном изоляторе. Контролируемый Россией Киевский районный суд в оккупированном Симферополе избрал ему меру пресечения, обвинив в организации «диверсии».