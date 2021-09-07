Арешти кримських татар засудив Європейський Союз. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n159810-areshty-krymskyh-tatar-zasudyv-ievropeyskyy-souz.html

Ракурс

Арешти кримських татар засудив Європейський Союз, закликавши Росію негайно звільнити всіх незаконно затриманих людей.

Європейський Союз вважає затримання політично мотивованими та незаконними відповідно до міжнародного права, — заявили в прес-службі Європейської служби зовнішніх справ.

ЄС також не визнає застосування російського законодавства у Криму і Севастополі й очікує, що всі незаконно утримувані українці будуть звільнені без зволікань.

У відомстві зазначили, що кримські татари продовжують зазнавати нападів у Криму. ЄС закликав Росію виконувати свої зобов’язання згідно з міжнародним правом та припинити порушення прав жителів Криму.

Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. ЄС не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, — нагадали у відомстві.

Нагадаємо, заступник голови Меджлісу Наріман Джелял найближчі два місяці проведе в слідчому ізоляторі. Контрольований Росією Київський районний суд в окупованому Сімферополі обрав йому запобіжний захід, звинувативши в організації «диверсії».