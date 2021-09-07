Від чого залежить характер кота – що дізналися вчені. Фото: uk.bookipet.com

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Поведінку котів продовжують вивчати вчені. Виявилося, що одні й ті ж риси характеру притаманні котам певних порід.

Вчені розробили для господарів новий комплексний опитувальник про поведінку тварин. У ньому риси характеру котів класифікувалися за допомогою 138 тверджень, пише журнал Animals.

Наприклад, чи чекає кішка члена сім’ї біля дверей, чи приносить іграшки та нападає із засідки, чи контактує з іншими котами. Також власники повідомляли про стать і вік домашнього улюбленця та стан його здоров’я.

Всього опитувальник заповнили господарі понад 4 тис. 300 кішок 26 порід. Аналіз відповідей показав, що одні й ті ж риси характеру найчастіше трапляються серед кішок певних порід.

У результаті були визначені сім психотипів цих тварин: активність або грайливість, боязкість, агресія до людини, товариськість з людьми, взаємодія з представниками свого виду, проблеми з лотком і туалетом, а також надмірний догляд за своєю шерстю.

Виявилося, що найбоязкіша порода — російська блакитна, а абіссинська — найменш полохлива. Бенгальські — найактивніші, а перська і короткошерсті породи — найспокійніші.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поведінку котів вдалося пояснити експертам. Виявилося, що в дивній поведінці домашніх улюбленців немає ніякої загадки — усе дії котів продиктовані їхніми інстинктами.

Джерело: Animals