От чего зависит характер кошки – что узнали ученые. Фото: uk.bookipet.com

https://racurs.ua/n159809-ot-chego-zavisit-harakter-koshki-chto-uznali-uchenye.html

Ракурс

Поведение кошек продолжают изучать ученые. Оказалось, что одни и те же черты характера чаще всего встречаются среди кошек определенных пород.

Ученые разработали для хозяев новый комплексный опросник о поведении питомцев. В нем черты характера кошек классифицировались с помощью 138 утверждений, пишет журнал Animals.

Например, ждет ли кошка члена семьи у двери, приносит ли игрушки, нападает ли из засады, ладит ли с другими кошками. Также владельцы сообщали о поле и возрасте питомца и состоянии его здоровья.

Всего опросник заполнили хозяева больше 4 тыс. 300 кошек 26 пород. Анализ ответов показал, что одни и те же черты характера чаще всего встречаются среди кошек определённых пород.

В итоге были определены семь психотипов этих животных: активность или игривость, боязливость, агрессия по отношению к человеку, общительность с людьми, взаимодействие с представителями своего вида, проблемы с лотком и туалетом и чрезмерная озабоченность уходом за своей шерстью.

Оказалось, что самая боязливая порода — русская голубая кошка, а абиссинская — наименее пугливая. Бенгальские — самые активные, в то время как персидская и короткошёрстные породы — самые спокойные.

Напомним, ранее мы сообщали, что поведение кошек удалось объяснить экспертам. Оказалось, что в странном поведении домашних любимцев нет никакой загадки — все действия кошек продиктованы их инстинктами.

Источник: Animals