Талибан объявил новый состав правительства Афганистана. Фото: aftag.info

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Талибан, террористическая группировка, которая захватила Афганистан, объявила новый состав правительства страны.

Исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Его заместителем будет один из лидеров талибов мулла Абдул Гани Барадар, сообщает Al Jazeera.

Министром разведки назначен мулла Абдул Хак Васик, министром обороны — сын основателя Талибана Мухаммед Якуб Муджахид.

МВД Афганистана возглавит Сираджуддин Хаккани, Министерство культуры и информации — официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Главой Министерство иностранных дел Афганистана назначен мулла Амир Хан Муттаки. Нынешний состав будет временным, а не постоянным.

Власть в Афганистане изменилась 15 августа. Боевики террористической организации Талибан вошли в столицу страны без боя и объявили, что контролируют территорию всей страны.

Многие опасаются, что новый режим в Афганистане будет таким же, как во время прошлого правления талибов с 1996 по 2001 год. Тогда в стране применялись законы шариата в наиболее строгой трактовке. Девочкам было запрещено получать образование, женщинам — устраиваться на работу, носить современную одежду и выходить на улицу без сопровождения мужчины.

Напомним, в Афганистане убили одного из главных командиров исламистского движения Талибан. По словам представителей сопротивления, один из главных командующих Мавлави Фасихуддин был убит вместе с шестью охранниками в районе Пишгур провинции Панджшер.

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