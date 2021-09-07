Большую ошибку, с которой началась война на Донбассе, назвали в Минобороны. Фото: УП

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Войну на Донбассе можно было бы остановить, считают в украинском разведке. Чтобы остановить российскую агрессию еще в 2014 году, нужно было применить их подразделения.

Такое мнение высказал действующий руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Интервью чиновника разместили на странице Украинского центра безопасности и сотрудничеству в фейсбуке.

По его словам, когда Россия развязала войну против Украины, страха у разведчиков не было. Вместо этого они стремились как можно быстрее вступить в бой, чтобы защищать свое государство. Несмотря на это политическое руководство не спешило использовать их в событиях, которые касались захвата Крыма российскими войсками.

Как и тогда, так и сейчас, повторяюсь: это была большая ошибка, которая стоила нам потери огромной части нашей территории. В принципе с этого началась вся война на Донбассе, — подчеркнул Буданов.

По его мнению, если бы тогда Украина применила силу, вероятнее всего, войны, которая продолжается до сих пор, не было бы. Ведь на то время, когда Россия ворвалась на Донбасс, в Главном управлении разведки служили профессиональные военные. Также там не было людей, призванных по мобилизации.

Все занимались абсолютно разными делами, но никто не сомневался, что надо использовать подразделения, — отметил он.



Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинская армия готова к новой атаке России. Он считает, что бойцы ВСУ смогут отбить широкомасштабную агрессию РФ.