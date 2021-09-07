Велику помилку, з якої почалася війна на Донбасі, назвали в Міноборони. Фото: УП

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Війну на Донбасі можна було б спинити, вважають в українській розвідці. Щоб зупинити російську агресію ще у 2014 році, потрібно було застосувати їхні підрозділи.

Таку думку висловив чинний керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Інтерв’ю посадовця розмістили на сторінці Українського центру безпеки та співпраці в фейсбуці.

За його словами, коли Росія розв’язала війну проти України, страху в розвідників не було. Натомість вони прагнули якнайшвидше вступити в бій, щоб захищати свою державу. Натомість політичне керівництво не поспішало застосовувати їх у подіях, які стосувались захоплення Криму російськими військами.

Як і тоді, так і зараз повторююсь: це була велика помилка, яка коштувала нам втрати величезної частини нашої території. В принципі з цього почалась вся війна на Донбасі, — наголосив Буданов.

На його думку, якби тоді Україна застосувала силу, найімовірніше, війни, яка триває й досі, не було б. Адже на той час, коли Росія увірвалася на Донбас, у Головному управлінні розвідки служили професійні військові. Також там не було людей, призваних за мобілізацією.

Усі займались абсолютно різними справами, але ніхто не сумнівався, що треба застосовувати підрозділи, — зазначив посадовець.



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